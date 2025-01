Szwedzki czerwony domek trafi na Księżyc. Już zmierza w jego kierunku

Pomysł wysłania na Srebrny Glob charakterystycznego szwedzkiego domku zrodził się w głowie Genberga już w 1999 r. Pierwotnie zamierzano wysłać obiekt w rozmiarze domku dla dzieci, jednak ze względu na wysokie koszty projekt został on zredukowany do miniatury. Domek o nazwie Moonhouse został wykonany z aluminium. Pomalowano go specjalną, certyfikowaną do użytku w kosmosie farbą. Ma 12 centymetrów długości, 8 cm szerokości i 10 cm wysokości.