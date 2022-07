Szwedzi budują nowoczesny okręt podwodny. Jakie będą jego możliwości?

HMS Blekinge to prototypowa jednostka typu A26. O możliwościach okrętu podwodnego nowej generacji wspominał w ubiegłym roku prezes i dyrektor generalny grupy Saab Micael Johansson: Saab buduje obecnie najnowocześniejszy na świecie konwencjonalny okręt podwodny. Nowe możliwości, które mają zostać dodane do A26, zapewnią dodatkową przewagę między innymi w systemie uzbrojenia i technologii stealth .

Na powierzchni okręty typu A26 mają wypierać 1700 t, a w zanurzeniu – 1860 t. Jednostki mają być przystosowane m.in. do wykonywania misji wywiadowczych i dywersyjnych. W zanurzeniu będą mogły rozwijać prędkość do 20 węzłów, czyli ok. 37 km/h. Mają być uzbrojone w kilkanaście torped i pocisków manewrujących NSM.