Naukowcy odkryli największy krater uderzeniowy na Ziemi. Mógł zakończyć epokę lodowcową Naukowcy odkryli najstarszy na świecie krater po uderzeniu asteroidy. Znajduje się w Australii. Potężne uderzenie, do którego doszło około 2,2 mld lat temu mogło przyczynić się do zakończenia epoki lodowcowej i zmiany biegu naszej historii. Głosuj Głosuj Podziel się Opinie Krater Yarrabubba w Australii. (Youtube.com, Fot: 4wallsExperiments) Ogromna asteroida uderzyła w Australię Zachodnią około 2,2 mld lat temu. Siła zderzenia obiektu z Ziemią była tak duża, że na jej skutek powstał krater o średnicy 70 km, znany obecnie pod nazwą Yarrabubba. Naukowcy z Curtin University oraz Imperial College London uważają, że jest to najstarszy krater uderzeniowy na Ziemi. Wyniki swoich badań opublikowali w środę na łamach "Nature Communications". Krater Yarrabubba jest znany od 1979 roku, ale dopiero teraz naukowcy ustalili jego wiek i uznali go za najstarszy ślad uderzenia asteroidy. Wcześniej za najstarszą strukturę uderzeniową uznawano Vredefort w Afryce Południowej. Uderzenie mogło wpłynąć na bieg naszych dziejów Naukowcy uważają, że przed uderzeniem asteroidy na Ziemi panowała epoka lodowcowa, a powierzchnia planety w dużej mierze była pokryta lodem. W pewnym momencie doszło do poważnych zmian. - Moment powstania krateru Yarrabubba jest zgodny z zakończeniem serii dawnych zlodowaceń. Po tym uderzeniu przez kolejnych 400 milionów lat w skałach nie pojawiają się osady glacjalne. To sugeruje, że upadek meteorytu wpłynął na klimat planety- podkreśla jeden z twórców badania - Nicholas Timms z Curtin University. Modelowanie komputerowe pozwoliło ustalić jeden z możliwych scenariuszy Korzystając z modelowania komputerowego, zespół badaczy obliczył, że gdyby asteroida uderzyła w kilometrową warstwę lodu pokrywającą Ziemię, zderzenie uwolniłoby do atmosfery ogromne ilości pary wodnej, czyli silnego gazu cieplarnianego. Mogło to przyczynić się do ocieplenia planety podczas epoki proterozoicznej - etapu, w którym tlen pojawił się w atmosferze, a złożone życie jeszcze się nie uformowało. Naukowcy byli bardzo podekscytowani osiągniętymi wynikami i odkrytym wiekiem krateru Yarrabubba. Nie posiadają jednak wystarczającej wiedzy i możliwości, aby jednoznacznie rozstrzygnąć, czy uderzenie krateru przyczyniło się do tak poważnych zmian na Ziemi.