Szokujące odkrycie archeologiczne. Potwierdza barbarzyństwo Europejczyków

Około 1100 lat temu we wczesnośredniowiecznej Anglii nastoletnią dziewczynę spotkał okrutny koniec. Jej nos i usta zostały odcięte ostrą bronią, a najnowsze analizy archeologiczne jej czaszki sugerują, że mogła zostać oskalpowana.

Nie udało się ustalić, dlaczego twarz młodej kobiety została tak potwornie okaleczona. Jednak badacze uważają, że mogła to być popularna kara w tamtych czasach. Jeżeli dziewczyna faktycznie została okaleczona w ramach kary za popełnione przestępstwo, to byłby to pierwszy przypadek zarejestrowany w anglosaskiej Anglii, jak podają badacze.