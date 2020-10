Niesamowite odkrycie. W zeszklonym mózgu ofiary eksplozji Wezuwiusza znaleziono pozostałości neuronów

Erupcja Wezuwiusza, do której doszło w 79 r. n.e., była tragiczna w skutkach. Wybuch doprowadził do zniszczenia kilku pobliskich miast – Pompei, Herkulanum i Stabi. Wyrzucane przez wulkan rozżarzone skały i temperatura, która wzrosła do około 600 stopni Celsjusza, były bezlitosne wobec ludzkich istnień.