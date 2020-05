Szkolenia wojskowe wracają. Błaszczak: jesteśmy gotowi na 20 tysięcy osób

Minister Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak poinformował, że od połowy czerwca powrócą szkolenia wojskowe. Szef resortu podkreślił, że oferta skierowana jest zarówno do rezerwistów, jak i osób, które nigdy nie były w armii. Priorytetem są jednak ludzie, którzy zostali pozbawieni pracy w wyniku pandemii koronawirusa .

- Mam świadomość tego, że wirus spowodował utratę pracy, w związku z tym dziś podjąłem decyzję, aby wznowić szkolenie, zintensyfikować szkolenia wojskowe - mówił szef MON. Błaszczak dodał, że na szkoleniach skorzysta zarówno państwo, jak i sami uczestnicy. Zapewnił, że istnieją warunki do tego, aby przeszkolić nawet 20 tysięcy obywateli kraju .

Wojsko będzie gotowe do szkoleń od 15 czerwca . Ćwiczenia odbywać się będą na terenie całego kraju. Kompleksowe informacje na ten temat są dostępne w Wojskowych Komendach Uzupełnień oraz w Wojewódzkich Sztabach Wojskowych.

Ponad 3 tysiące złotych za szkolenie

Osoby, które nigdy nie miały styczności z armią, również mogą liczyć na wynagrodzenie. Wojsko oferuje im 1,2 tys. miesięcznie, nocleg, wyżywienie, a także odprawę w wysokości 2,6 tys. złotych . Jak podkreślił szef MON, osoby te otrzymają status żołnierza rezerwy, który otwiera drogę do służby w Wojsku Polskim.

- W stosunku do osób, które po raz pierwszy będą miały styczność z Wojskiem Polskim, liczymy na to, że postanowią związać swoją przyszłość zawodową czy to z wojskami operacyjnymi, czy też w formule służby terytorialnej - mówił minister.