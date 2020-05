Dwa czołgi Leopard 2PL odebrane przez Siły Zbrojne. Kolejne jeszcze w tym tygodniu

Polska Grupa Zbrojeniowa zakończyła proces odbioru dwóch pierwszych czołgów podstawowych Leopard 2A4 zmodernizowanych do standardu 2PL. Odbiór kolejnych trzech wozów ma odbyć się jeszcze w tym tygodniu . - Dostawa pierwszych egzemplarzy to kluczowy etap w programie Leopard 2PL. Przyjęcie przez zamawiającego pojazdów otwiera przed naszym konsorcjum możliwość dostaw kolejnych partii czołgów - poinformował Andrzej Kensbok, prezes zarządu PGZ.

Program Leopard 2PL to jeden z naszych priorytetów, a ostatnie tygodnie były czasem intensywnej pracy, w której bardzo mocno uczestniczył nowy zarząd Bumaru-Łabędy . Te efekty widzimy już dzisiaj, a to dopiero początek, bo kolejne, gotowe czołgi czekają już na rozpoczęcie procedur odbiorczych - dodaje Kensbok.

- Prace przy modernizacji i przywracaniu stanu technicznego Leopardów 2A4 pozwoliły naszym zakładom pozyskać nowe kompetencje. Zbudowaliśmy zaplecze logistyczne do prowadzenia napraw i obecnie pracujemy nad zabezpieczeniem dostaw części zamiennych oraz zwiększeniem poziomu "polonizacji” Leoparda 2PL. Naszym celem jest ustanowienie potencjału do regeneracji oraz produkcji wybranych elementów czołgu, przeprowadzania niezbędnej certyfikacji i wejścia w łańcuchy dostaw dla tego sprzętu wojskowego. Biorąc pod uwagę wieloletnią perspektywę eksploatacji Leopardów, to rozwiązanie przełoży się na korzyści zarówno dla nas, jak i dla naszego klienta - komentuje prezes zarządu Zakładów Mechanicznych "Bumar-Łabędy” Elżbieta Wawrzynkiewicz, cytowana na stronie "PGZ".