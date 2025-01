Szczere słowa ukraińskiego pilota. Wspomina początki wojny

Ukraiński serwis Army Inform przedstawił historię pilota my śliwca Su-27 o pseudonimie "Viking", należącego do jednej z taktycznych brygad lotniczych Ukrainy. Pilot w nagraniu opublikowanym w serwisie YouTube odpowiedział m.in. o tym, jak wyglądały początki walk z Rosjanami i jak musiał pokonać ok. 40 km pieszo, aby móc zasiąść za sterami myśliwca.

"Viking" opowiedział, że bał się, że "przegapi wojnę". Kiedy ta się rozpoczęła, przebywał w lotniczym kompleksie zdrowotnym. Po załatwieniu niezbędnych formalności udał się do Żytomierza, skąd startowały myśliwce należące do jego jednostki. Nie było to jednak łatwym zadaniem. Drogi były zakorkowane, a działanie transportu publicznego w znacznej mierze ograniczone. "Viking", który wyruszył w podróż z Kijowa, aby nie tracić czasu, postanowił więc pokonać ostatni odcinek do bazy pieszo, co wymagało od niego pokonania ok. 40-45 km.

Ukraiński pilot opowiedział o swoich doświadczeniach

Jak mówił: "Dotarłem do Żytomierza i już rano zacząłem wykonywać misje bojowe, pierwsze loty były do ​​obwodu kijowskiego, najpierw w dzień, potem w nocy, pierwsze loty były też takie, że nie zdawałem sobie sprawy, że to wojna". "Viking" wspomniał również, że początki wojny były ciężkie dla pilotów, a walka w przestworzach sprowadzała się przede wszystkim do odstraszania. "W tym czasie nie było obrony powietrznej, a my byliśmy tu sami, (...) byliśmy pierwszą linią, a oni [red. Rosjanie] ciągle próbowali przedostać się tutaj Su-34, Su-35 w nocy na ekstremalnie niskich wysokościach".

"Nasze celowniki są dwa pokolenia za nimi, rakiety są za nimi" - dodał pilot Su-27 i zaznaczył: "Nie pozwoliliśmy im tu wejść, gdyby [red. rosyjskie] lotnictwo tu przybyło i pracowało swobodnie, wszystko byłoby zupełnie inaczej, ale dopóki tam byliśmy, a nasze starty miały krótki zasięg, nadal próbowaliśmy czegoś, wystrzeliliśmy rakiety, odpieraliśmy ataki każdej nocy, prawie każdy pilot odbył dwie, czasami trzy półtoragodzinne bitwy powietrzne w nocy".

Ukraińskie Su-27

Su-27 to radziecki myśliwiec czwartej generacji, zaprojektowany przez biuro konstrukcyjne Suchoja jako odpowiedź na amerykańskie F-15 Eagle. Jego głównym zadaniem było zdobycie przewagi w powietrzu. Samolot ma długość 21,9 m, rozpiętość skrzydeł 14,7 m i wysokość 5,9 m. Napędzany jest dwoma silnikami AL-31F. Maksymalna prędkość Su-27 wynosi 2,35 Ma, co odpowiada ok. 2 500 km/h. Pułap operacyjny tej maszyny to 18 500 m, a zasięg bez dodatkowych zbiorników paliwa wynosi 3 530 km.

Uzbrojenie Su-27 obejmuje 30 mm działko z zapasem 150 pocisków oraz do 10 punktów podwieszeń, umożliwiających przenoszenie różnorodnych pocisków powietrze-powietrze, takich jak R-27R1 (ER1), R-27T1 (ET1) i R-73E. Maszyna może również przenosić niekierowane pociski rakietowe oraz bomby o masie od 100 do 500 kg.