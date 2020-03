Szczepionka na koronawirusa przeszła pierwszy test. Podano eksperymentalną dawkę

W poniedziałek w Waszyngtońskim Instytucie Badań nad Zdrowiem w Seattle odbyły się pierwsze testy kliniczne szczepionki na koronawirusa. Pierwszą dawkę mRNA-1273 podano 43-letniej kobiecie. - Wszyscy czujemy się bezradni. Dla mnie to idealna okazja, by coś zrobić - mówi pacjentka Jennifer Haller.

W kolejce czekało jeszcze trzech ochotników. Naukowcy chcą podać dwie dawki szczepionki w odstępie około 28 dni. Łącznie w badaniach weźmie udział 45 zdrowych osób . Zostaną one całkowicie sfinansowane przez Narodowe Instytuty Zdrowia - informuje agencja AFP.

Nad stworzeniem szczepionki pracują Ministerstwo Zdrowia oraz firma biotechnologiczna Moderna Inc. z Massachusetts. Produkcja preparatu do pierwszej fazy wspierana była także przez Coalition for Epidemic Preparedness Innovations (CEPI). Jak podkreślają naukowcy, nie ma najmniejszego ryzyka, że uczestnicy badań zarażą się poprzez zastrzyki, ponieważ szczepionka nie zawiera wirusa. Na początku specjaliści chcą jedynie sprawdzić, czy po podaniu zastrzyku u pacjentów nie pojawią się skutki uboczne. Jeżeli nie, będzie można rozpocząć testy na szerszą skalę.