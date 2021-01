Szczepienia na COVID-19. Rusza rejestracja online - jak się zapisać?

15 stycznia 2021 rusza kolejny etap Narodowego Programu Szczepień . Oznacza to, że osoby powyżej 80 roku życia będą mogły zapisać się na szczepienia na COVID-19. Niedługo pojawią się również formularze zgłoszeniowe dla kolejnych pacjentów. Wygodnie i bezpiecznie, bez wychodzenia z domu możemy zapisać się na szczepienie za pośrednictwem internetu . Podpowiadamy, jak to zrobić.

Szczepienia na COVID-19 - terminy

Rejestracja online na szczepienia

Zobacz: Koronawirus w Polsce. Jak się przed nim uchronić? [Wideo]

Jak założyć profil zaufany?

Profil zaufany to elektroniczny podpis, dzięki któremu możemy składać wnioski, PIT czy korzystać z Internetowego Konta Pacjenta (IKP). Aby założyć profil zaufany, możemy udać się do urzędu, jednak jest możliwość załatwienia wszystkim formalności online, bez wychodzenia z domu.

W tym celu należy zalogować się do swojego banku online i wybrać opcję założenia profilu zaufanego. Bank potwierdzi naszą tożsamość i w ciągu kilkunastu sekund możemy korzystać z profilu zaufanego oraz IKP, np. w celu rejestracji na szczepienie.

Internetowe Konto Pacjenta - dlaczego warto?

Mając już założony profil zaufany, uzyskujemy także dostęp do IKP na stronie pacjent.gov.pl. Jest to miejsce, w którym łatwo sprawdzimy historię naszych skierowań oraz przyjmowanych leków, a także zyskamy łatwy dostęp do recept i skierowań.