Szalony plan Korei Północnej. Przekształca sowieckie MiGi w drony kamikadze

MiG-17 to myśliwiec, który był produkowany w latach 50. Ma prawie 11,5m długości i w pełni sprawny jest w stanie osiągać prędkość do ok. 1100 km/h. W standardzie miał montowane dwa działka (kal. 37 mm i kal. 23 mm), dodatkowe 500 kg uzbrojenia można umieścić pod skrzydłami.

MiG-29 to nowsza jednostka, została wprowadzona do służby w latach 80. Mierzy 17,32 m długości i rozpędza się do znacznie wyższej prędkości 2445 km/h. Może też przenosić znacznie cięższe ładunki podwieszane - od 2 tys. kg do nawet 5 tys. kg (w zależności od wariantu tego myśliwca). MiGi-29 są wykorzystywane podczas wojny w Ukrainie, armii obrońców przekazała je m.in. Polska.