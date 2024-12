Naukowcy ostrzegają świat. Mówią o lustrzanym życiu

Lustrzane życie to koncepcja, wedle której cząsteczki budulcowe organizmów są odbite w lustrze. Oznacza to, że w przeciwieństwie do znanych form życia, które są homochiralne, lustrzane organizmy byłyby zbudowane z odwrotnych wersji tych cząsteczek. Naukowcy ostrzegają jednak, że takie organizmy mogą unikać mechanizmów odpornościowych, powodując śmiertelne zakażenia.