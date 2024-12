Historyczna chwila dla nauki. Zbliżyła się do Słońca

NASA potwierdziła, że sonda Parker Solar Probe przetrwała najbliższy w historii przelot obok Słońca. Sygnał z sondy dotarł do naukowców tuż przed północą czasu wschodniego w czwartek 26 grudnia (ok. 6:00 czasu polskiego w piątek 27 grudnia), po kilku dniach ciszy radiowej. Sonda zbliżyła się na odległość 6,1 mln km od powierzchni Słońca.

Sonda Parker Solar Probe zanurzyła się w zewnętrznej atmosferze Słońca we wtorek 24 grudnia. Było to nie lada wyzwanie, bowiem obiekt musiał wytrzymać ekstremalne temperatury i promieniowanie. Przelot ten miał na celu lepsze zrozumienie mechanizmów działania naszej gwiazdy. Sonda poruszała się z prędkością do 692 tys. km/h (jest więc najszybszym pojazdem zbudowanym przez człowieka), znosząc temperatury sięgające 980°C.