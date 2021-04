System Patriot w Polsce. Jego elementy pojawią się jeszcze w tym roku

Od wielu miesięcy borykamy się z opóźnieniami w przemyśle technologicznym, militarnym czy nawet rowerowym. Choć czas pandemii wpłynął nie tylko na nas, ale także na przemysł na całym świecie to program Patriot-Wisła wydaje się przeczyć temu co dzieje się wokół nas. Pierwsze zostaną dostarczone dwie wyrzutnie M903, które pochodzą z PGZ Huta Stalowa Wola.

Jak mówił dla serwisu radar.rp.pl Bartłomiej Zając prezes HSW. "Dla moich inżynierów budowa kompleksu startowego M903 to nie jest jakieś wyjątkowo trudne wyzwanie. Budujemy w firmie coraz bardziej złożoną broń artyleryjską. Jesteśmy w stanie i tym razem zagwarantować odpowiedni poziom jakości."

Do końca tego roku lub na początku przyszłego koncern Raytheon Missiles & Defense przekaże USA pierwszą gotową baterię Patriot dla naszego kraju. "Dostawy drugiej baterii zostaną zrealizowane także przed terminem - w 2022 r. - i obejmą pozostałe wyrzutnie z HSW, a także komponenty wyprodukowane przez polski przemysł". - zapewniła Shawn Rantas dyrektor programu Patriot-Wisła w Raytheon Missiles & Defense.

Co ważne, zobowiązania w dostarczaniu elementów systemu nie są powiązane z negocjacjami dotyczącymi offsetu. Jak poinformował dziennik.pl , te rozmowy mające sfinalizować umowę trwają i jest w nie zaangażowany MON i PGZ. W pierwszej fazie Amerykanie mają dziewięciu polskich partnerów przemysłowych, którzy współpracują przy programie Patriot. Mowa tutaj nie tylko o badaniach rozwojowych i produkcji komponentów, ale przede wszystkim ta współpraca to duży transfer technologii.

Druga faza już jest w toku

"Mamy już wizję fazy drugiej, rozmawialiśmy o niej z przedstawicielami polskiego rządu i z przemysłem. Raytheon Missiles & Defense jest gotowa do współpracy z polskim rządem i przemysłem, by dostarczyć polskim siłom zbrojnym pełną zdolność do warstwowej obrony powietrznej w promieniu 360 stopni." - powiedziała dyrektor programu Patriot-Wisła.