System Hauk zestrzeli każdego drona. Powstał w Zielonej Górze

System Hauk to efekt współpracy Hertz Systems z Zielonej Góry z izraelską firmą zajmującą się technologiami dla wojska. Opiera się na skanowaniu przestrzeni powietrznej w rozpoznawaniu i ochrony przed wszelkimi typami dronów . To pierwsze tego typu rozwiązanie na świecie.

W prostych słowach: system tworzy niewidzialną dla dronów strefę w obszarze do 9 km. Jeśli do niej wlecą, mogą zostać od razu przechwycone i sprowadzone na ziemię w miejsce wskazane przez operatora Hauka. Sam operator drona traci nad nim w tym samym momencie kontrolę. W razie potrzeby jest możliwość również użycia specjalnego "karabinu", który wyemituje wiązkę, która zmusi urządzenie do lądowania we wskazanym miejscu.