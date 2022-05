Syryjscy inżynierowie w Rosji. Specjalizują się w bombach beczkowych

Ponad 50 syryjskich inżynierów, specjalizujących się w produkcji tzw. bomb beczkowych, współpracuje z siłami Putina – informuje brytyjski serwis The Guardian. Zdaniem tego medium ich przybycie do Rosji mogło być powodem, dla którego państwa zachodnie obawiały się, że Syryjczycy zostaną zaangażowani do przygotowania broni chemicznej przeciwko Ukrainie. Wyjaśniamy, czym są bomby beczkowe używane podczas wojny domowej w Syrii.