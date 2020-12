Sylwester 2020 w Google Doodle. Niezbędnik imprezowicza i obostrzenia

Dodatkowo klikając logotyp, zostaniemy przeniesieni na stronę, na której znajdziemy najważniejsze informacje na temat sylwestra. Wszystko w radosnej oprawie, ponieważ na ekranie pojawi się spadające confetti. Biorąc pod uwagę, że Sylwester 2020 będzie zdecydowanie różnić się od imprez z okazji końca roku, do których jesteśmy przyzwyczajeni, to jest to miły akcent.

Sylwester 2020 - najważniejsze obostrzenia

Przede wszystkim większość z nas będzie zmuszona do spędzenia sylwestra w domach lub na domówkach. Hotele, kluby, a nawet galerie handlowe pozostają zamknięte do 17 stycznia; pracować będą tylko nieliczne grupy zawodowe oraz służby medyczne pracują w tym czasie.

Dodatkowo premier Morawiecki rekomenduje, by od 31 grudnia od godziny 19:00 do 1 stycznia do godziny 6:00 ograniczyć przemieszczanie się (początkowa “godzina policyjna” została zniesiona). Mimo to wciąż obowiązuje zaraz większych zgromadzeń oraz dozwolona jest możliwość przemieszczania się tylko w określonych celach (np. do pracy lub w celu zaspokojenia niezbędnych potrzeb), więc warto to mieć na uwadze.