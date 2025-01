Zagrożenie kryjące się pod lodem? Naukowcy wskazują na Antarktydę

Zmiany klimatu powodują topnienie lodowców, przyczyniające się do wzrostu poziomu mórz. Proces ten prowadzi także do odciążenia skał znajdujących się pod lodem, co może mieć lokalne konsekwencje. Jak wynika z badań Allie N. Coonin i jej współpracowników, przeprowadzonych na podstawie 4000 symulacji komputerowych, stopniowe topnienie lodu może zwiększyć liczbę i rozmiar erupcji kryjących się pod powierzchnią lodu wulkanów.