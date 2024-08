Świetna passa Ukraińców. Jeden dzień, "trzy ważne cele wojskowe"

Strieła-10 to przeciwlotniczy zestaw rakietowy krótkiego zasięgu. Jest konstrukcją opartą na podwoziu pojazdu pływającego MTLB. Korzysta trakcji gąsiennicowej oraz silnika o mocy 240 KM. W efekcie na drogach osiąga prędkość ok. 60 km/h, a w wodzie do ok. 6 km/h. W zależności od wersji tego systemu Rosjanie wykorzystują tu pociski 9M37, 9M37M lub 9M333. Niektóre wersje Strieła-10 posiadają również zamontowany karabin maszynowy kal. 7,62 mm.