Światowi przywódcy zobowiązują się do powstrzymania niszczenia Ziemi

Światowi przywódcy zobowiązali się do ograniczenia zanieczyszczeń, przyjęcia zrównoważonych systemów gospodarczych i wyeliminowania wyrzucania odpadów plastikowych do oceanów do połowy wieku – donosi The Guardian.

Zeszłoroczne pożary w Australii były wyjątkowo niszczycielskie m.in. ze względu na postępujące zmiany klimatyczne (Getty Images)