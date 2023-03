SurveilSPIRE dla Ukrainy. System, który pozwoli widzieć więcej

Systemy SurveilSPIRE są mobilnymi platformami, które posiadają wybudowane oprogramowanie wykrywające (bazujące na sztucznej inteligencji) i autonomiczne źródła energii (panele słoneczne), dzięki czemu nadają się do prowadzenia w pełni zautomatyzowanych operacji w różnych warunkach pogodowych i na różnych obszarach. Dodatkowo, jak zapewniają twórcy, cały system można łatwo transportować z jednego obszaru działania do drugiego na przyczepach i zmontować w docelowym miejscu przy użyciu trzech osób.

Ważnym elementem SurveilSPIRE są łącza bezprzewodowe, w tym Starlink i 4G. Dzięki nim system szybko przesyła zgromadzone dane oraz nagrania do mobilnych stanowisk dowodzenia. Ważną rolę odgrywają tutaj również drony zwiadowcze, wykorzystywane do przeprowadzania patroli i lotów dostosowanych do specyfiki danej misji. Pozwala to na wykrywanie istniejących zagrożeń i podjęcie właściwych działań.