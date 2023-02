Przyszłość wojny powietrznej: współpraca samolotów klasycznych i rojów dronów

– Dzięki testowi Multi-Domain Flight Demo po raz pierwszy w Europie pokazaliśmy, w jaki sposób możliwości i funkcjonalności zespołu załogowo-bezzałogowego złożonego maksymalnie z dziesięciu połączonych maszyn mogą działać w scenariuszu inspirowanym prawdziwym życiem i w warunkach zbliżonych do operacyjnych – powiedział Jean-Brice Dumont, szef wojskowych systemów lotniczych w firmie Airbus. – To kolejny przykład tego, jak wprowadzamy pionierskie technologie, aby nasi klienci mogli wypełniać misje: ratować życie i zapewniać wszystkim lepszą przyszłość.

Po wyeliminowaniu zagrożenia w postaci obrony powietrznej pododdział działający na lądzie poprosił za pośrednictwem wysuniętego nawigatora naprowadzania o wsparcie z powietrza, aby móc schwytać fikcyjnego dowódcę. Na wezwanie z pola walki natychmiast odpowiedziała załoga śmigłowca H145M, pomagając zespołowi komandosów w ich zadaniu. Równolegle załoga H145M połączyła się z jednym bezzałogowców, co pozwoliło obserwować otoczenie i dostarczać komandosom na ziemi danych rozpoznawczych. Załoga wiropłata kierowała bezzałogowcem bezpośrednio z kokpitu, a sygnał wideo z Do-DT25 był przesyłany bezpośrednio do H145M. Wysunięty nawigator naprowadzania, zlokalizowany w sąsiedztwie jednostki naziemnej, koordynował atak z załogą śmigłowca za pomocą standardowych NATO-wskich procedur (tak zwany nine liner) i częściowo przejął kontrolę nad jednym dronem obserwacyjnym, by ostatecznie ocenić efekt operacji.