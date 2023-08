Super Niebieski Księżyc. Na niebie pojawi się rzadko spotykane zjawisko

Na niebie pojawi się Super Niebieski Księżyc. Oznacza to, że będziemy mogli zobaczyć Niebieski Księżyc będący jednocześnie " superksiężycem ". Drugie z określeń jest zarezerwowane dla pełni, podczas których naturalny satelita naszej planety znajduje się znacznie bliżej Ziemi, niż zazwyczaj, przez co wyda się większy.

Niebieski Księżyc to z kolei nazwa, która do astronomii trafiła w latach 30. XX wieku, ale już wcześniej znana była jako związek frazeologiczny oznaczający coś niemożliwego lub niezwykle rzadkiego. Jest stosowana dla drugiej pełni Księżyca w ciągu miesiąca kalendarzowego. Takie zjawisko występuje rzadko, raz na kilka lat, co ok. 2,5 roku. Wcześniejsza, sierpniowa pełnia rozjaśniła nocne niebo 1 sierpnia. Jeszcze rzadziej można zobaczyć Super Niebieski Księżyc. Space.com przypomina, że kolejna taka okazja zdarzy się dopiero w 2037 r.