Stworzono TikTok dla dzieci. Aplikacja okazał się sukcesem

Zigazoo to pomysł Zaka Ringelsteina, który postanowił stworzyć aplikację podobną do TikToka . Z tą jednak różnicą, że bezpieczniejszą i dostosowaną do potrzeb i możliwości najmłodszych użytkowników internetu.

TikTok dla najmłodszych

Zabawa i nauka

Zigazoo to nie tylko sposób na komunikację. Aplikacja pozwala na przeprowadzanie eksperymentów, naukę liczenia, a nawet ułamków. Proponuje liczne zadania. Wszystko jest dostosowane do najmłodszych, ale jej twórcy przyjęli, że to rodzice są głównymi użytkownikami. Ma to zwiększyć bezpieczeństwo tego rozwiązania.