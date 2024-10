Straty USA na Bliskim Wchodzie. 30 mln dolarów runęło na ziemię

Odpowiadając na pytania dziennikarzy amerykańskie wojsko przyznało, że " MQ-9 Reaper został zestrzelony, ale nie mamy nic więcej do dodania". Bezzałogowiec został strącony w poniedziałek 30 września.

W mediach społecznościowych pojawiło się krótkie nagranie z tego zdarzenia, do którego doszło na północy Jemenu. Publikowane są również nagrania i zdjęcia pokazujące, że rebelianci Huti zgromadzili ocalałą elektronikę ze strąconego drona, prawdopodobnie po to, aby sprawdzić, czy cokolwiek mogą ją jeszcze wykorzystać o swoich celów.

Uwagę zwraca zdjęcie, na którym widoczny jest fragment bomby przenoszonej przez MQ-9 Reaper. Możliwe, że była to bomba MK-82 , w którą można uzbroić tego amerykańskiego bezzałgowca.

MQ-9 Reaper to drony, których Amerykanie używają na Bliskim Wschodzie od dłuższego czasu. Zostały opracowane przez General Atomics Aeronautical Systems i cechują się bardzo dużymi możliwościami, które mają przełożenie na cenę. Jeden egzemplarz MQ-9 Reaper kosztuje ok. 30 mln dolarów.

Maksymalny pułap, na jaki może wznieść się MQ-9 Reaper to ok. 15 tys. m. Może on przenosić wyposażenie rozpoznawcze lub uzbrojenie o łącznej masie 1750 kg. Arsenał MQ-9 Reaper stanowią nie tylko bomby, ale również pociski powietrze-ziemia, np. AGM-114 Hellfire.