Stephen King rezygnuje z Facebooka. Ma dość fake newsów

Stephen King nie będzie więcej korzystał z Facebooka. Nie podoba mu się ilość kłamstw zalewających serwis. O swojej decyzji poinformował na konkurencyjnym portalu.

Stephen King dołączył do grona osób nie posiadających konta na Facebooku. Informacje o swojej decyzji przekazał za pośrednictwem Twittera. Napisał: " Odchodzę z Facebooka. Czuję się niekomfortowo z napływem fałszywych informacji, na które pozwala polityka serwisu. Nie mam też pewności, czy zapewnia on dostateczną ochronę prywatności swoich użytkowników. Śledźcie mnie na Twitterze, jeśli macie na to ochotę".