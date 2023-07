Starsze lepsze? Rosjanie wolą 50-letnie Ił-22 zamiast nowszych A-50

Ił-22 to przeznaczona na latający punkt dowodzenia lub samolot walki radioelektronicznej wersja samolotu Ił-20 napędzana czterema silnikami turbośmiłgowymi AI-20M. Osiąga on prędkość maksymalną 650 km/h przy długości kadłuba wynoszącej 35,9 m i rozpiętości skrzydeł 37,42 m. Standardowa wysokość operacyjna, na której działa to około 11 tys. metrów.