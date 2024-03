Starship poleci trzeci raz. SpaceX podał datę

Booster odłączy się od II stopnia po 2 minutach i 44 sekundach lotu, już w przestrzeni kosmicznej. Następnie ma wyhamować i ruszyć z powrotem, by dzięki uruchomionym na chwilę silnikom wylądować na wodzie. W chwili rozłączenia, Starship uruchomi własne silniki, które rozpędzą go do krótkiej fazy lotu w przestrzeni. Gdy ta się zakończy, pojazd ponownie wejdzie w atmosferę i rozpocznie lądowanie na Oceanie Indyjskim. Będzie to pierwsza próba uruchomienia silników tej rakiety w przestrzeni.