Starlinki wyruszyły. Grupa jasnych obiektów znów przeleci nad Polską

Satelity Starlink z serii G7-9 to 21 obiektów, które wyruszyły na orbitę rad ranem 3 stycznia. Od startu z bazy Sił Kosmicznych Vandenberg nie minęło wiele czasu i satelity poruszają się więc w ciasnej formacji. W czwartkowy wieczór nad Polską mamy więc okazję zobaczyć przelot klasycznego pociągu Starlinków.

Jak podaje serwis Nocne Niebo satelity Starlink pojawi się nad Polską około 17:09. Poruszać się będą z zachodu na południowy wschód i pozostaną widoczne przez około 6 minut. Ich jasny sznur wychyli się zza zachodniego horyzontu i przesuwać się będzie z zachodu na południowy wschód. Będzie to stosunkowo długi przelot, bo Starlinki widoczne nad Polską będą przez około 6 minut.

Okrążenie Ziemi zajmuje Starlinkom około dwóch godzin. Około 19 powinniśmy więc zobaczyć je nad Polską ponownie. To jednak będzie problematyczne. Wagoniki Starlinków poruszać się będą na niekorzystnej dla obserwatorów wysokości, bardzo nisko nad horyzontem. Nie będą też jasne, a pogoda nie pomoże. Jakieś szanse na zobaczenie błysku Starlinków mamy, ale są one niewielkie.

Jeśli więc przegapimy przelot o godzinie siedemnastej, warto poczekać do dnia następnego. 5 stycznia Starlinki pojawią się ponownie. Serwis Heavens Above wskazuje, że będą one w Polsce o korzystniejszej porze, bo około godziny osiemnastej.