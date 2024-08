Starlink wraca nad Polskę. "Kosmiczny pociąg" pojawi się nad naszymi głowami

Firma SpaceX wysłała na orbitę kolejne Starlinki. Jak donosi serwis Nocne Niebo, była to paczka oznaczona numerem G10-6, składająca się z 23 urządzeń. Start z Florydy odbył się w piątek ok. godziny 7 rano, co oznacza, że już w nocy będziemy mogli oglądać przeloty "kosmicznego pociągu" nad naszymi głowami.