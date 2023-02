SpaceX mówi dość Ukrainie. Zmiana może być dotkliwa

SpaceX przekazał, że podjął kroki, które ograniczą ukraińskiej armii możliwość korzystania z sieci Starlink do sterowania dronami. Firma nie doprecyzowała, o jakie działania konkretnie chodzi. Gwynn Shotwell w rozmowie z dziennikarzami wyjaśniła, że łączność satelitarna zapewniana przez terminale Starlink "nigdy nie miała być używana jako broń". Dodała też, że firma ma świadomość, że "wojsko używa terminali do komunikacji i to normalne".