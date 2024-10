Sprawdzili, skąd strzelał Iran. Nie wszystko jest takie proste

Jeśli natomiast chodzi o wspomniany pocisk Hyunmoo 5, który mógłby posłużyć do zniszczenia podziemnych tuneli Iranu, został on zaprojektowany do niszczenia celów na znacznych odległościach, bowiem jego zasięg wynosi do 3000 km. Głowica bojowa Hyunmoo 5 waży ok. 8 ton, co czyni go najcięższym konwencjonalnym pociskiem balistycznym, jaki obecnie istnieje. Potrafi rozpędzić się do prędkości 10 Ma, co odpowiada prędkości 11 tys. km/h. Według ekspertów jego użycie może prowadzić do wywołania sztucznych trzęsień ziemi.