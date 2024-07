Sprawdza się czarny scenariusz. Sojusznik Rosji idzie na całość

Ukraiński serwis Defence Express specjalizujący się w tematyce militarnej zwraca uwagę na doniesienia z Azji, które mówią o zmianach wprowadzonych w północnokoreańskich fabrykach broni i amunicji. W części z nich utworzono dodatkowe linie produkcyjne, w innych zmieniane są priorytety. Jako przykład podawany jest zakład zbrojeniowy w Hyesan, w którym wcześniej produkowane były miny moździerzowe, a teraz jest on wykorzystany do produkcji pocisków kal. 152 mm . Z pojawiających się informacji wynika, że zakład ma pierwszeństwo w dostawach energii elektrycznej, nawet kosztem sąsiednich miast. Surowce potrzebne do produkcji mają być pozyskiwane z Chin.

Taka determinacja pokazuje, jak duże znaczenie mają dla rosyjskich oddziałów walczących w Ukrainie pociski kal. 152 mm. Są one wykorzystywane w różnych systemach artyleryjskich, m.in. w 2S3 Akacja, 2S5 Hiacynt czy 2S19 Msta, które pozwalają razić cele oddalone o maksymalnie od ok. 18 km do nawet 29 km. Tego typu pociski w standardowych wersjach zawierają z reguły ok. 8 kg trotylu.