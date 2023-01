Sprawa bez precedensu. SI będzie bronić oskarżonego w sądzie

O bezprecedensowej sprawie napisał New Scientist. Specjalnie przygotowany algorytm pomoże oskarżonemu przygotować się do obrony przed sądem. W tym celu będzie uczyć go odpowiadać na pytania, w podobny sposób, w jaki prawnicy przygotowują oskarżonych do zeznań. Pierwsza sprawa, w której oskarżony wspomoże się sztuczną inteligencją ma mieć miejsce w przyszłym miesiącu przed amerykańskim sądem.