Sposób Rosjan na czołgi z USA. Sytuacja będzie coraz gorsza

Jak wylicza Forbes, Ukraińcy mieli do tej pory stracić trzy z 31 amerykańskich czołgów M1 Abrams. Co najmniej jeden został zaś uszkodzony. Kolejne doniesienia o zniszczeniach wspomnianych maszyn to efekt pojawienia się abramsów na froncie i ich aktywności w walkach. Przypomnijmy, że jeszcze do niedawna amerykańskie czołgi były wykorzystywane głównie jako sprzęt do rozpoznawania wrogich jednostek.