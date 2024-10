Spójrz wieczorem w niebo. Nadchodzi niezwykły spektakl

Przelatujące satelity Starlink to ciekawe zjawisko dla wszystkich fanów obserwacji nieba. Obiekty tworzą bowiem na niebie specyficzny pociąg, który formują punkty świetlne satelitów przelatujących grupowo po jednej trasie. 20 października nie jest wyjątkiem. Wieczorny przelot spodziewany jest o godzinie 19:17.

Aby nie przegapić przelotu Starlinków, najlepiej wyjść na świeże powietrze (na przykład do ogrodu lub na balkon) i wyeliminować zbędne źródła światła z otoczenia. Należy patrzeć w kierunku zachodnim, a dobrym punktem odniesienia powinna być jasna gwiazda Arktur - podaje serwis nocneniebo.pl . Starlinki będą tym razem widoczne aż przez 7 minut, analogiczny spektakl 19 października trwał tylko 4 minuty.

Satelity Starlink wynoszone są na orbitę z wykorzystaniem rakiet Falcon 9 firmy SpaceX, których start również można uwiecznić na spektakularnych fotografiach. Wyniesione na orbitę satelity obierają odpowiednie pozycje i dalej są wykorzystywane do przesyłania sygnału internetowego na Ziemię. To rozwiązanie cenne zwłaszcza w miejscach, gdzie trudno o inny, szerokopasmowy dostęp do internetu. Jak pokazała praktyka, Starlinki przydały się również między innymi w czasie powodzi w Polsce.