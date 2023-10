Spójrz w niebo. 30 października ujrzysz nietypowe zjawisko

W związku ze startem serii satelitów Starlink G7-6 nad Polską znów będzie można oglądać przeloty kosmicznego pociągu. W poniedziałek 30 października 2023 r. będą do tego dwie okazje. Starlinki nie będą jednak jedynym obiektem, który będzie dało się obserwować z naszego kraju. Na niebie pojawi się również satelita Bluewalker 3. Co więcej, obiekty będą widoczne równocześnie.

To właśnie w trakcie pierwszego poniedziałkowego przelotu pojawi się możliwość do zaobserwowania niezwykłego zjawiska. W wielu miejscach w kraju będzie można zobaczyć wizualne skrzyżowanie się przelotu satelity Bluewalker 3 z kosmicznym pociągiem Elona Muska.

Drugi poniedziałkowy będzie krótki. Satelity będzie można obserwować o godzinie 18:51. Starlinki pojawią się na południowo-zachodnim niebie i będą widoczne przez ok. 2 minuty. Maksymalna wysokość względem horyzontu to ok. 20 stopni.