SpaceX. Starlink w wersji beta przyśpiesza, ale pojawiają się istotne problemy

Internet od Elona Muska przyśpiesza

Pod koniec lutego, Elon Musk informował o planach związanych z modernizacją sieci Starlink i "podwojeniem" prędkości pobierana do około 300 Mb/s. Jest to prędkość prawie trzykrotnie większa od średniej światowej dla połączeń przewodowych. Kilka tygodni później, użytkownicy sieci w Stanach Zjednoczonych zaczęli zauważać ogromne wzrosty prędkości pobierania i przesyłania danych. Niestety towarzyszyły im też przerwy w łączności.

Osoby testujące wersję beta Starlink zaznaczają, że większość z przestojów pojawia się późną nocą (w ich strefach czasowych), co oznacza, że SpaceX stara się zrobić wszystko, aby testy i aktualizacje były jak najmniej uciążliwe. Wiele wskazuje też na to, że w ostatnich dniach SpaceX zaczęło wprowadzanie ważnych zmian, albo przeprowadza większy test sieci. Wskazują na to problemy z łącznością, przestoje od 15 do 30 minut, zablokowane terminale użytkowników, a także skoki prędkości z 50-100 Mb/s do 250-400 Mb/s.