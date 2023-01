SpaceX planuje kolejny start. Firma Elona Muska rozbudowuje konstelację Starlink

Oczywiście całe zdarzenie będzie transmitowane na żywo m.in. na oficjalnej stronie SpaceX, czy w jej mediach społecznościowych. To już tradycja, że Elon Musk szczegółowo dokumentuje każdy start Falcon 9, czy wyniesienie satelitów Starlink na orbitę. Niedługo po planowanym starcie pierwszy stopień rakiety odłączy się i wyląduje na bezzałogowym statku, nazywanym również platformą - "Of Course I Still Love You", stacjonującym na Oceanie Spokojnym.