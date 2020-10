SpaceX i Elon Musk nie mają powodów do radości. Misja odwołana dwie sekundy przed startem

Rakieta Falcon 9 miała wynieść na średnią orbitę okołoziemską (MEO) trzeciego satelitę GPS nowej generacji, należącego do firmy Elona Muska . Pierwszego dostarczono tam w grudniu 2018 r., a kolejnego w czerwcu tego roku.

Nowa generacja satelitów amerykańskiego systemu nawigacji satelitarnej GPS ma zapewniać możliwość trzy razy bardziej precyzyjnej lokalizacji w porównaniu do starszych satelitów - czytamy na stronie SpaceX.

SpaceX informuje, że dla zastosowań wojskowych sygnał z satelitów będzie do ośmiu razy mocniejszy, co znacząco poprawi odporność systemu na zakłócenia. Ponadto będą one kompatybilne z innymi międzynarodowymi systemami nawigacji satelitarnej.