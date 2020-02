SpaceX Elona Muska wystrzeliło kolejne 60 satelitów konstelacji Starlink

Elon Musk ma łącznie już 242 satelity Starlink na orbicie. Docelowo ma być ich 42 tysiące i mają zapewniać szybki, bezprzewodowy internet na całym świecie.

Wystrzelenie było wielokrotnie przesuwane ze względu na złe warunki pogodowe, ale ostatecznie zakończyło się pełnym sukcesem. Rakieta pierwszej fazy wielorazowego użytku Falcon 9 bezpiecznie wylądowała na barce "Of course i still love you" na Atlantyku, a osłona aerodynamiczna części towarowej (fairing) została złapana w ogromną siatkę rozciągniętą na statku Mr. Tee.