Spacerował i trafił na to. Sam by tego nie podniósł

Eddie Templeton spacerował po dzikich terenach stanu Missisipi – czytamy. Podczas wędrówki przypadkowo trafił na częściowo zanurzony w wodzie element, który z daleka przypominał kieł. Kiedy zbliżył się do niego, zauważył, że najprawdopodobniej znalazł pozostałości czegoś, co mogło być mamutem lub mastodontem.

– Kiedy dowiedziałem się, że to mamut, a nie mastodont, jeszcze bardziej się podekscytowałem. Nigdy nie znalazłem żadnej części mamuta. Zawsze miałem nadzieję, że znajdę jego część, ale to tutaj dość rzadkie – mówił Templeton w rozmowie z lokalną gazetą "The Clarion-Ledger".

Wspomniane zwierzęta żyły w epoce plejstocenu, czyli w okresie od 2,6 mln do 11,7 tys. lat temu. Do Ameryki Północnej dostały się ok. 1,5 mln lat temu. Dorosły osobnik osiągał 4,5 m wysokości i mógł ważyć do 10 ton. Szacuje się, że mamuty kolumbijskie wyginęły ok. 12 tys. lat temu, co było spowodowane topnieniem lodowców i kurczeniem się ich siedlisk, a poza tym intensyfikacją polowań prowadzonych przez ludzi. Ostatnie znane mamuty żyły jeszcze 3,7 tys. lat temu na Wyspie Wrangla (u wybrzeży Alaski).