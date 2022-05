Space Night Wrocław. Kosmiczny weekend we Wrocławskim Parku Technologicznym

Starsi uczestnicy docenią możliwość spotkania z twórcami polskiego sektora kosmicznego – swój udział potwierdzili m.in. prof. Grzegorz Wrochna (prezes POLSA), prof. Iwona Stanisławska (dyrektor CBK PAN), dr hab. Piotr Orleański (CBK PAN), dr Piotr Kaczmarek – Kurczak (Akademia Leona Koźmińskiego), dr Krzysztof Kanawka (Blue Dot Solutions), dr Milena Ratajczak (OA UW), dr Anna Łosiak (ING PAN), dr Tomasz Mrozek (CBK PAN), a także popularyzatorzy nauki: Piotr Kosek (Astrofaza), Radek Grabarek (We Need More Space) i Kuba Hajkuś (To Jakiś Kosmos).