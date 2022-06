Najszybsze sanie świata. USA pokazały zdjęcia z testów

Sanie rakietowe to specjalna platforma testowa poruszająca się na szynach, którą napędzają rakiety. Stany Zjednoczone używają jej do badań związanych z rozwojem broni hipersonicznej. Najnowszy wynik sań jest o tyle istotny, że wcześniej udawało je się przechwycić zazwyczaj przy prędkości ok. Mach 3.