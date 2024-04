Solar Orbiter najbliżej Słońca. Ekspert mówi o zagrożeniach

W czwartek, 4 kwietnia, sonda kosmiczna Solar Orbiter, należąca do Europejskiej Agencji Kosmicznej, osiągnęła odległość 45 milionów kilometrów od Słońca. Ta sonda, wraz z innym urządzeniem, Parker Solar Probe, należącym do NASA, ma za zadanie zbieranie istotnych danych naukowych, takich jak informacje o stanie heliosfery.

Solar Orbiter , po dotarciu do określonej odległości, uruchomiła wszystkie swoje detektory, które mają za zadanie mierzyć stan heliosfery. Wśród nich są detektory mierzące pola magnetyczne i elektryczne, prędkość i gęstość, a także skład chemiczny wiatru słonecznego. Wszystkie teleskopy służące do obserwacji Słońca w zakresie widzialnym, promieniowania ultrafioletowego i rentgenowskiego zostały również włączone. Dzięki nim możliwe jest nie tylko obserwowanie tarczy Słońca, ale także rejestrowanie obrazów korony słonecznej do odległości ponad 15 milionów kilometrów od powierzchni.

Dr Tomasz Mrozek z Zakładu Fizyki Słońca Centrum Badań Kosmicznych PAN, w materiale prasowym wysłanym do mediów, wyjaśnił, że głównym problemem podczas zbliżania się sondy do Słońca jest wysoka temperatura i intensywne strumienie cząstek słonecznych. Te drugie stanowią duże zagrożenie dla prawidłowego działania teleskopu STIX, co było widoczne 24 marca 2024, kiedy Solar Orbiter znajdował się w odległości mniejszej niż 60 milionów kilometrów od Słońca. Wtedy doszło do bardzo silnego rozbłysku i związanego z nim koronalnego wyrzutu masy (CME), a także bardzo silnych strumieni cząstek.