Śnięte ryby w Wiśle. Tym razem to nie złota alga

Wstępna analiza sytuacji wskazuje na to, że przyczyną śnięcia ryb mogły być ścieki o charakterze głównie bytowym. Miały one dostać się do Wisły przez rów odprowadzający zanieczyszczenia z oczyszczalni w Niepołomicach. "Wylotem tym do rowu odprowadzane są ścieki o barwie szarobrunatnej i silnym odorze zbliżonym do surowych ścieków bytowych/komunalnych. Jak podano, wypływ ścieków 'był intensywny'" – jak donosi Polska Agencja Prasowa, powołując się na wypowiedź wojewody.