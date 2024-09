Koniec śniętych ryb? Eksperyment zakończony powodzeniem

Po trzytygodniowej próbie neutralizacji złotej algi w rzece Kłodnicy za pomocą nadtlenku wodoru, działania te zostały zakończone z sukcesem. Jak przekazał PAP koordynator projektu z Instytutu Ochrony Środowiska, dr inż. Łukasz Weber, w ostatnich dniach obserwacje wykazały spadek liczebności złotej algi do poziomu zero. Kampania miała na celu walczenie z mikroorganizmem, który zagrażał ekosystemowi rzeki. Skala problemu w ostatnich tygodniach była naprawdę martwiąca.

- Podczas eksperymentu w Dzierżnie Dużym i IV sekcji Kanału Gliwickiego Główny Inspektorat Ochrony Środowiska regularnie odnotowywał ponad 100 mln lub 200 mln, a w szczytowym momencie w punkcie Pławniowice nawet 370 mln komórek złotej algi w litrze wody. Po zastosowaniu nadtlenku wodoru ta wartość spadała nawet do kilkudziesięciu tysięcy komórek złotej algi w litrze. W ostatnich dniach trwania eksperymentu liczebność tego organizmu spadała nawet do zera, co wykazały badania GIOŚ, który nie stwierdził już złotej algi w ujściu Kłodnicy do Odry – powiedział dr inż. Łukasz Weber.