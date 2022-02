SMS z tego numeru jest niebezpieczny

Jeżeli otrzymaliście SMS-a z numeru 534882094, najlepiej będzie uniknąć klikania w dołączony link. Co zrobić z samą wiadomością tekstową? Po prostu ją usunąć ze smartfona. Gdybyśmy kiedyś zapomnieli o jej szkodliwej naturze, moglibyśmy omylnie do niej wrócić i np. kliknąć we wspomniany link. Nie ma sensu tego trzymać na telefonie.

Dlaczego SMS z numeru 534882094 jest szkodliwy?

Wiadomość z reguły dotyczy paczki, ale nie ma pokrycia z rzeczywistością, ponieważ SMS jest oszukańczy. To zwykła próba podszywania się pod prawdziwą usługę, żeby podstępnie skłonić do pobrania szkodliwego oprogramowania.

Linki umieszczane w SMS-ach z numeru 534882094 mogą prowadzić do specjalnie przygotowanych witryn, które zachęcają do pobrania zainfekowanych aplikacji. Pod żadnym pozorem nie powinno się ich pobierać, ponieważ ich działanie będzie szkodliwe.

Sama treść wiadomości może być różna, ale często jest to krótkie "Masz paczkę". Zdarza się, że będziemy proszeni o podanie swoich danych klienta. Innym razem możemy być proszeni o dopłatę, bo podobno zapłaciliśmy zbyt niską kwotę. Niezależnie od tego, o co poproszą nas twórcy szkodliwych treści, nie ma sensu się w to angażować, a samą wiadomość najlepiej usunąć.

Niebezpieczne numery mogą być różne

Dobrą praktyką będzie zachowanie czujności przy wiadomościach, które proszą nas o pobieranie jakichkolwiek aplikacji i podawanie jakichkolwiek danych, czy np. sugerują, że mamy coś dopłacić.

Próby oszustw są realizowane z różnych numerów, nie tylko z tego opisanego w artykule. W związku z tym lepiej być czujnym i po prostu uważać na fałszywe SMS-y. Dodatkowo wszystkie podejrzane wiadomości możemy zgłaszać na dedykowany numer CERT Polska, żeby został przeanalizowany.