Smog nie odpuszcza. Polacy oddychają fatalnym powietrzem. Najgorzej jest na południu

Smog od rana doskwiera mieszkańcom Polski. Jakość powietrza pozostawia wiele do życzenia, a w południowych rejonach naszego kraju jest wręcz fatalna. Sprawdź mapę i bądź na bieżąco z sytuacją w swoim mieście.

We wtorek mieszkańcy centralnej i południowej Polski mogą narzekać na bardzo złą jakość powietrza. Najgorsza sytuacja panuje w województwie śląskim. Fatalnie jest również w Nysie na Opolszczyźnie. Tam stężenie pyłu PM10 wynosi 264 µg/m3 . Przypomnijmy, że o dobrej jakości powietrza mówimy w przypadku, gdy stężenie pyłu PM10 wynosi mniej niż 60 mikrogramów na metr sześcienny.

Chociaż pyły PM10 są niebezpieczne, większe zagrożenie dla naszego zdrowia stanowią pyły PM2,5. Docierają one bowiem nie tylko do naszego układu oddechowego, ale również do układu krwionośnego, w efekcie czego goszczą w naszym organizmie zdecydowanie dłużej. O dobrej jakości powietrza mówimy, gdy stężenie pyłu PM2,5 wynosi mniej niż 36 µg/m3.