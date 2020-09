Latał nad Polską. Nie potrzebuje do tego pilota

Czwartkowe testy SW-4 Solo RUAS odbyły się na płycie Portu Lotniczego Lublin . Miały one na celu podejście do lądowania na specjalnej ruchomej platformie. Lądowisko pozostawało cały czas w ruchu, sunąc z prędkością 40 km/h. Pilot miał za zadanie wylądować na nim pod różnymi kątami oraz z różnymi prędkościami.

SW-4 Solo RUAS to śmigłowiec zaprojektowany do realizacji lotów bezzałogowych i załogowych, dzięki czemu sposób realizacji misji może zostać dopasowany do sytuacji. Brak pilota na pokładzie znacznie zmniejsza ryzyko, a jednocześnie rozmiar i udźwig śmigłowca jest znacznie większy niż w przypadku dronów.

Śmigłowiec może podchodzić do lądowania zarówno, będąc bezpośrednio sterowanym przez pilota, jak i zdalnie. To właśnie ta pierwsza opcja była testowana w czwartek nad Lublinem. Jednak maszyna może również wykonywać misje z wykorzystaniem autopilota od początku do końca. W dowolnym momencie może jednak zostać przejęta przez pilota, a jeśli istnieje ryzyko zerwania połączenia - system alarmowy nakaże jednostce powrót do bazy.